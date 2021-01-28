В соответствии с новыми правилами, автовладельцы смогут безвозмездно въехать на привокзальную территорию аэропорта не более двух раз в течение двух часов с момента первого въезда. Третий и последующие въезды в указанный период времени будут считаться нарушением правил и повлекут за собой уплату пени.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, такая мера «позволит оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади терминалов, что сделает посадку и высадку пассажиров аэропорта более быстрой и комфортной».

Напомним, что нетарифицируемый период пребывания транспортных средств на привокзальной территории аэропорта Шереметьево составляет 10 минут для терминалов В, С и 15 минут для терминалов D, E, F. Для более длительной стоянки автомобиля в Шереметьево имеются три многоуровневых паркинга вблизи терминалов и пять плоскостных парковок в периметре аэропорта. Стоимость услуг меняется по принципу «ближе – быстрее, дальше – дешевле». При этом в паркинге терминала В первые 30 минут парковки бесплатны.