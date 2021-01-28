"Вместе с коллегами и руководителем управления Роспотребнадзора по краю Марией Потемкиной приняли решение: возобновить конгрессно-выставочную деятельность в регионе", — написал Кондратьев на своей странице в телеграм.

Запрет действовал с конца марта 2020 года. Глава региона отметил, что послабления стали возможны в результате стабильной эпидобстановки. Кондратьев также сообщил, что власти региона разрешат кинотеатрам, театрам и концертным залам увеличить заполняемость зрительских мест с 15 до 30% с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.