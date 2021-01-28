"Они могут посещать предприятия и организации, предоставляющие услуги, в любое удобное для них время. Отмечу, что сохраняются ограничения по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только в будни с 10 до 13.00. Обслуживать остальных покупателей в это время запрещено", — написал глава республики.

Исключение составляют соцработники, а также граждане с инвалидностью и жители республики, имеющие право на скидки в указанные дни и часы.

Кроме того, с 1 февраля к очному обучению возвращаются студенты средних общеобразовательных учреждений, ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Все прочие меры безопасности остаются обязательными. "Напомню, что с 1 февраля школьники 5 — 8-х и 10-х классов тоже возвращаются к очному формату обучения. Образовательный процесс должен быть организован с соблюдением всех противоэпидемических требований, так же как мы это делали в начале учебного года", — отметил Парфенчиков.

Также в штатном режиме разрешается проводить занятия в организациях и учреждениях дополнительного образования при условии соблюдения требований безопасности.

Согласно новому распоряжению властей, кафе, бары, рестораны и другие объекты общественного питания в Карелии теперь могут работать с 6:00 до 00:00 часов. Все прочие требования эпидбезопасности сохраняются.

Также снимаются ограничения по количеству наполняемости читальных и компьютерных залов в библиотеках. Число участников групп в музеях также больше не ограничено, но группы школьников, дошкольников и студентов должны по-прежнему формироваться из обучающихся в одном классе или группе. Количество посетителей театрально-концертных мероприятий, а также киносеансов увеличиваются до 50% максимальной вместимости залов. Разрешается проведение в закрытых помещениях спортивных мероприятий, внесенных в календарный план. При этом количество участников не должно превышать 50 человек.

По данным регионального оперштаба, в Карелии в январе ежесуточно регистрируют 200-300 случаев коронавируса в сутки. На текущей неделе ежедневный прирост заболевших не превышал 241 случая.