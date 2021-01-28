"Отменяем справки при заселении в гостиницы. С декабря нас об этом просили туристические и гостиничные операторы, было много вопросов по командировочным. Но, тем не менее, все официальные средства размещения в подавляющем числе эти требования соблюдали, что серьезно ограничило в новогодние праздники количество туристов, что для нас было важно и создало дополнительную защиту", — сказал Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в четверг.

По его словам, смягчить ограничения позволяет стабилизация ситуации с распространением коронавируса, начало вакцинации и число свободных коек в COVID-госпиталях — 50%. В частности, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, который вернули в начале октября, с февраля станет лишь рекомендацией, добавил губернатор.

С 1 февраля отменяется запрет на работу ресторанов с 22:00 до 7:00, введенный в конце октября. Также им разрешено проводить банкеты, но с ограничением числа гостей — не более 15 человек.

Экскурсии на открытом воздухе со следующей недели в Севастополе можно будет проводить без ограничения числа участников, а в музеях — на 30% вместимости. Организаторы уличных спортивных мероприятий могут продавать билеты на половину мест.

Кроме того, как сообщалось ранее, с февраля театры и кинотеатры Севастополя могут возобновить работу с ограничением числа зрителей — до 30%.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: запрещены массовые мероприятия, ужесточен масочный режим. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 9 тыс. человек, более 300 пациентов умерли. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 26 января — 102.