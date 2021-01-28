По его словам, смягчить ограничения позволяет стабилизация ситуации с распространением коронавируса, начало вакцинации и число свободных коек в COVID-госпиталях — 50%. В частности, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, который вернули в начале октября, с февраля станет лишь рекомендацией, добавил губернатор.
С 1 февраля отменяется запрет на работу ресторанов с 22:00 до 7:00, введенный в конце октября. Также им разрешено проводить банкеты, но с ограничением числа гостей — не более 15 человек.
Экскурсии на открытом воздухе со следующей недели в Севастополе можно будет проводить без ограничения числа участников, а в музеях — на 30% вместимости. Организаторы уличных спортивных мероприятий могут продавать билеты на половину мест.
Кроме того, как сообщалось ранее, с февраля театры и кинотеатры Севастополя могут возобновить работу с ограничением числа зрителей — до 30%.
В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: запрещены массовые мероприятия, ужесточен масочный режим. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 9 тыс. человек, более 300 пациентов умерли. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 26 января — 102.