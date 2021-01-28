"Туристический сезон у нас начался поздно из-за ограничений, и до сих пор они есть для гостиничного сектора. По нашим прогнозным оценкам, у нас произошло снижение турпотока на 48,7% — до 938 тыс. человек", — сказала Сливина, уточнив, что в 2019 году регион принял более 1,7 млн туристов.

По ее словам, до закрытия границ в 2020 году Иркутскую область и Байкал успели посетить 54,1 тыс. иностранных туристов.

Сливина добавила, что новогодние каникулы 2021 года в условиях закрытых границ показали востребованность озера Байкал у туристов. В этот период турбазы и отели на Байкале оказались заняты на 75%, это коснулось, в том числе, города Байкальска, куда отдыхающие ехали, чтобы покататься на лыжах (в городе находится горнолыжный курорт "Гора Соболиная" — ИФ).

Поскольку все поехали на Байкал на каникулах, то загрузка отелей в Иркутске просела до 55%, уточнила Сливина.