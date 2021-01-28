Занятость кресел в самолетах составила 74,1%, снизившись на 9,3 процентного пункта относительно 2019 года.

При этом в декабре 2020 года Pegas Fly сократила пассажироперевозки в 1,7 раза, до 58,4 тыс. человек при занятости кресел 69,3% (меньше показателя декабря 2019 года на 2,8 п.п.).

В 2020 году авиакомпания перевезла 2,35 тыс. тонн грузов, что на 33,1% меньше показателя 2019 года. Доля коммерческой загрузки составила 79,4%, что на 6,2 п.п. меньше.

В декабре перевозки грузов сократились на 41,8%, до 294,5 тонны, доля коммерческой загрузки была равна 77,8%, что на 0,2 п.п. меньше показателя декабря 2019 года.

ООО "Авиакомпания "Икар" создано в августе 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-ной собственности российского предпринимателя Ванды Букрей.

Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярска. Парк авиакомпании состоит из четырех Boeing-767-300, одного Boeing-737-800, трех Boeing-737-900 и шести Embraer-190-100.