Ранее граждане РФ при въезде в Дубай должны были предъявлять справку с отрицательным результатом теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 4 дня или 96 часов до поездки.

«Власти Дубая обновили правила въезда для всех прибывающих в эмират граждан. С 31 января все пассажиры обязаны при въезде предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Ранее это время составляло 96 часов. Правило касается путешественников, прибывающих из любой страны мира», — пишет издание.

Тесты на ковид, сделанные в стране вылета, по-прежнему не нужны детям до 12 лет и гражданам ОАЭ.

Как отмечает журнал, обновленные правила станут частью мер по безопасности иностранцев и граждан ОАЭ на территории страны. Кроме того, гражданам из эпидемиологически неблагоприятных стран потребуется сдать дополнительный тест по прибытии в Дубай.

Как сообщает TimeOut Dubai, также с 31 января аэропорты Дубая должны проводить во всех аэропортах экспресс-тестирование методом ПЦР или делать экспресс-тесты на антигены, чтобы облегчить процедуры путешествия пассажирам, вылетающим из Дубая в страны, где требуется предварительное тестирование.