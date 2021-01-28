Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,83-75,92 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов долар подорожал, на 0,25 копейки. Вскоре курс доллара впервые с 1 декабря преодолел отметку 76 рублей.

Евро сначала подешевел на 4,5 копейки, до 91,8 рубля. Затем его курс развернулся и вырос выше уровня 92 рубля впервые с 5 января.

Доллар при этом оказался на 81,25 копейки выше уровня действующего официального курса, евро — на 57,64 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне общего ухода трейдеров от риска после заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Давление на рубль также оказывают падение нефти и санкционные риски.

Американский ЦБ отметил замедление темпов восстановления экономической активности и занятости в США из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), распространенном по итогам заседания.