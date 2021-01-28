«TUI Россия отходит от традиционной модели туроператора, представляющего услуги по перевозке и размещению, и будет инвестировать в собственные уникальные продуктовые предложения, что позволит предложить туристам уникальный отдых и тем самым отстроиться от конкурентов. Новую управляющую компанию в Турции FUN&SUN Hotels возглавит Волкан Шимшек, начавший работу в гостиничном бизнесе в 1994 году. В летнем сезоне 2021 под ее управлением будут работать три отеля – FUN&SUN Life Belek, FUN&SUN Life Side, SMART Club Prestige в Аланье», — рассказали в пресс-службе.

Как пояснил генеральный директор туроператора Тарас Демура, создание собственной управляющей компании дает возможность на 100% контролировать продукт.

«Впечатления об отдыхе во многом зависят от того, насколько комфортно было туристам в дороге, в отеле, как был организован досуг. Наша задача – предложить им безупречный сервис и индивидуальный подход. Собственная управляющая компания позволит нам стать еще ближе к клиенту, контролировать уровень сервиса на каждом этапе путешествия, быть более гибкими. Перед нами стоят амбициозные планы по кратному увеличению количества отправленных туристов как по России, так и за рубежом, поэтому мы хотим сконцентрироваться на совершенствовании качества их отдыха. В настоящий момент у нас в управлении три турецких отеля, в перспективе мы масштабируем этот опыт на другие направления, в том числе и в России», — сказал он.

Отель FUN&SUN Life Side впервые в этом году начнет работать по семейной концепции – в отеле появятся детский клуб Тукан, детский ресторан Toucan Chef, релакс-зона 18+ Chill Out и бассейн, десерт-бар Happy Moments, тенты у бассейна и на пляже.

Номера отеля FUN&SUN Life Belek будут обновлены в 2021 году, в 2020 году здесь также был построен детский клуб Тукан с новой игровой площадкой и зона отдыха 18+. Для семей с детьми удобно, что отель находится рядом с парком развлечений The Land of Legends.

Небольшой отель SMART Club Prestige 5* находится в 10 км от центра Аланьи, последнюю реновацию пройдет к началу Летнему сезону 2021. В соответствии с концепцией SMART обновится инфраструктура отеля добавятся: пекарня Cupcake со свежей выпечкой и натуральным кофе, бар Enjoy c местными сортами пива для взрослых и новый Детский клуб Тукан для юных туристов.

Компания TUI Россия и СНГ входит в число ведущих российских туроператоров. Розничная сеть насчитывает более 700 турагентств, собственных и франчайзинговых. Компания традиционно занималась организацией отдыха на массовых зарубежных направлениях. В 2018 году вышла на рынок внутреннего туризма, а в 2020 году впервые организовала чартерные программы в российские регионы.