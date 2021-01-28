Пассажиропоток между Россией и странами СНГ составил 1,5 млн человек, перевозки за пределы стран Содружества были на уровне 11,6 млн человек. Динамика падения в обоих случаях — 76%.

Внутренний пассажиропоток в прошлом году сократился на 23% — до 56,2 млн человек.

Всего российские авиакомпании перевезли в прошлом году 69,2 млн пассажиров (-46%), что соответствует оперативным данным Росавиации, опубликованным в середине января. Больше всех обслужила авиакомпания "Аэрофлот" (14,6 млн пассажиров, -61%), на втором месте — S7 (12,3 млн, -31%), на третьем — "Победа" — (9,1 млн, -12%), на четвертом — "Россия" — (5,7 млн, -51%). Замыкают пятерку крупнейших перевозчиков "Уральские авиалинии" — с результатом 5,6 млн пассажиров (-41%).

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в 2020 году упал на 52,5%, до 153,5 млрд пассажиро-километров. Занятость пассажирских кресел сократилась на 9,4 процентных пункта, до 74,5%.

В декабре авиакомпании перевезли более 5 млн пассажиров (-42% г/г), их пассажирооборот составил 10,3 млрд пассажиро-километров (-56%), занятость кресел — 72,4% (-6,7 п.п.).