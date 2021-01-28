Сотрудники "Шушенского бора" отмечают, что в последнее время растет популярность любительской орнитологии, которая включает наблюдение за птицами и их фотографирование в естественной среде обитания. В мире это направление туризма называют бердвотчинг. Его последователей становится все больше в Красноярском крае и соседней Хакасии.

Наблюдатели обычно путешествуют небольшими группами и стараются во время тура посетить сразу несколько различных природных участков, чтобы увидеть и запечатлеть максимально широкое разнообразие пернатых.

Для таких туристических групп в парке разработали маршрут "Птицы Шушенского района", который проходит по территории двух лесничеств, нескольких островов на Енисее и охватывает все характерные места обитания местных видов птиц: горная тайга, лес и лесостепь, озерно-болотные комплексы, речные экосистемы.

Маршрут разработан научными сотрудниками парка и сертифицирован в соответствии с требованиям национальных стандартов.

"В парке планируется создать зону глэмпинга для удобства бердвотчеров, чтобы они могли с комфортом отдохнуть после напряженного дня в полевых условиях, обработать свои фотографии и похвастаться ими в социальных сетях", — поясняют в пресс-службе нацпарка.

Отмечается, что данный маршрут создан не только для развития экотуризма, но и для исследований орнитологов.