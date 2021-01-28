Стражи порядка осуществили рейд на бар Three Sixty Bar на популярном среди туристов острове Пханган.

Согласно данным полиции, задержанные приехали из 10 разных стран, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и Дании.

Помимо иностранцев, полиция задержала 22 тайцев, в том числе владельца бара.

В полиции указали, что проведение подобных массовых мероприятий запрещено в рамках действующего с марта прошлого года режима ЧС в стране. За нарушение может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до $1,3 тыс.