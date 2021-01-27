"Лавина угрожает десятку гостиниц на въезде в Домбай. Специалисты отказываются сбивать ее, опасаясь, что она может дойти до поселка. Мы сегодня провели заседание и приняли решение временно закрыть гостиницы, расположенные в опасной зоне", — сказал Дотдаев.

Он отметил, что такое решение принято для обеспечения безопасности людей. Гостиницы останутся закрытыми до тер пор, пока не минует угроза схода.

"Возможно, она не сойдет в ближайшие 10 лет, но кто даст такую гарантию. Мы понимаем, что собственники гостиниц будут недовольны, но, когда лавинные службы нам дают такой прогноз, мы не можем реагировать иначе", — сказал глава администрации муниципалитета.

Дотдаев заметил, что последняя лавина в этом месте сошла в 1987 году. С тех пор на территории был возведен ряд объектов.

Как сообщалось, днем 18 января на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

СУ СКР по КЧР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).