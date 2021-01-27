"В связи с пандемией посещаемость исторических памятников в регионе, в том числе древнего Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса, Шоанинского и Сентинского храмов за минувший год уменьшалась примерно на 20% в сравнении с 2019 годом", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, с момента создания центра в 2017 году, число туристов, посещающих историко-архитектурные и археологические объекты КЧР, выросло почти в 4 раза.

Для увеличения турпотока администрацией центра проводится комплекс мероприятий, в том числе по благоустройству территории.