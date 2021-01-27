«Около тысячи россиян на новогодних каникулах побывали в Кении. Как правило, туристы выбирают сафари-туры, сочетая их с отдыхом на курорте Момбаса или в Танзании на острове Занзибар. В целом спрос на отдых в Кению активизировался, однако объемы продаж туроператоров по этому направлению ниже по сравнению с соседней Танзанией. Прежде всего, туристов отталкивают более жесткие правила въезда», — рассказала Тюрина.

Так, например, туристы, планирующие поездку в Кению, должны оформить визу самостоятельно онлайн не позднее, чем за 48 часов до вылета. Также у путешественников требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 96 часов до поездки.

В свою очередь, виза в Танзании оформляется либо по прибытии, либо в посольстве страны в РФ, а тест на ковид не требуется, его делают по прибытии. В танзанийском аэропорту туристам измеряют температуру, но обязательных масок и перчаток не требуют. Такие меры соблюдает только персонал в больших сетевых отелях.

Кроме того, для посещения Кении туристы должны привиться от желтой лихорадки. Прививку можно сделать и прямо в аэропорту, но лучше решить вопрос до вылета из России. Сертификат необходимо предъявить и при пересечении границы с Танзанией в комбинированной поездке.

По словам Тюриной, из-за недостатка туристов многие кенийские гостиницы и лоджи закрылись, а местный турбизнес выживает за счет организации туров в Танзанию.

Как отметили в РСТ, чаще всего туристы добираются в Кению с пересадкой на рейсах авиакомпаний Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Emirates, Etihad Airways. Самый удобный вариант – рейсами Ethiopian Airlines из Москвы в Аддис-Абебу, откуда легко добраться на кенийский курорт Момбаса на побережье Индийского океана.

Как сообщалось, открывшаяся в августе 2020 года Танзания переживает бум российского туризма. По данным Яндекса, число поисковых запросов по этому направлению выросло втрое по сравнению с 2019 годом. Как рассказала Тюрина, доля российских туристов на острове Занзибар составляет сейчас 90%.