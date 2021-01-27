"Мы рады, что столь масштабный проект был оценен не только на российском, но и на европейском уровне", — прокомментировал рекорд генеральный директор тематического парка Борис Пищик.

Также рекорд был зафиксирован и "Книгой рекордов России", которая присвоила "Острову Мечты" звание "Самого большого по площади крытого тематического парка" России.

"Остров Мечты" — центр развлечений и отдыха, который открылся 29 февраля 2020 года в Нагатинской пойме Москвы. На его территории располагается ландшафтный парк площадью 44 га, а также крытая часть площадью 300 тыс. кв.м, которой и был присвоен рекорд. Она состоит из тематического парка и городского променада.

На территории всесезонного парка предусмотрено 27 аттракционов, четыре интерактивных развлечения и пять шоу-программ. Как ожидается, тематический парк смогут ежегодно посещать до 7,5 млн человек, а весь комплекс "Остров мечты" — до 50 млн.

В ноябре прошлого года стеклянный купол парка "Остров мечты" был признан самым большим в Европе.