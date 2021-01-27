"Сейчас сфера общественного питания восстановилась на 74% от предкризисного уровня прошлого года. (...) При этом в последние недели мы видим увеличение спроса на услуги кафе и ресторанов: москвичи стали чаще посещать предприятия общественного питания", — привели слова Ефимова "Интерфаксу" в его пресс-службе.

По данным заммэра, с 18 по 24 января оборот предприятий общественного питания Москвы составил 801 млн руб., что на 4,5% выше показателей предыдущей недели. Власти прогнозируют, что данная тенденция продолжится после снятия ограничений на работу предприятий общественного питания в ночное время.

"В первые недели после снятия ограничений можно ожидать увеличение среднесуточного оборота общепита примерно на 6%, к концу февраля мы скорее всего вернемся к показателям второй половины прошлого лета — начала осени", — добавил Ефимов.

Он пояснил, что тогда среднесуточный оборот составлял 850 млн руб.

Всего с начала 2021 года суммарный оборот предприятий общественного питания Москвы составил 18 млрд руб.

Утром в среду вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 27 января разрешается возобновить оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена ночью — с 23:00 до 6:00 — с 13 ноября 2020 года.