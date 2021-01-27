"Мероприятия по сертификации сдерживаются из-за условий пандемии и введенных ограничений на международное авиасообщение, которые осложняют процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, находящимися за рубежом", — заявили журналистам в ведомства.

Ранее в среду Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило о завершении летных испытаний MAX после его доработки, которые показали, что самолет безопасен. Это является предварительным условием для получения разрешения на коммерческие полеты Boeing MAX в Европе, уточнили в EASA.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года возвращение к полетам MAX было одобрено Федеральным управлением гражданской авиации США. В конце декабря крупнейшая авиакомпания страны American Airlines совершила первый спустя почти два года рейс на MAX.

MAX — четвертое поколение Boeing 737, созданное для замены Next Generation, использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Полеты MАX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии.

Руководство Boeing Co. признало причиной обоих происшествий сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе. После доработки MAX проходило сертификационные полеты.

На момент запрета в России летали два самолета MAX, оба в парке S7, еще несколько авиакомпаний — "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и NordStar — ожидали их поставок.