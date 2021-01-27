Израиль закрыл основной аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве до конца января, чтобы предотвратить завоз новых штаммов коронавируса.

«У нас проходит уже четвертый локдаун или длительный первый, кто как называет. Аэропорт сейчас закрыт, это тоже беспрецедентное решение. Мы выйдем из локдауна, когда создадутся необходимые для этого условия. Еще в прошлом году я говорил, что российские туристы смогут приехать в Израиль в 2020 году. Но прогнозы не осуществились, и мы надеемся на возобновление туризма летом 2021 года. Конкретных дат по открытию нет. Наше правительство разработало план по возобновлению въездного туризма в середине этого года, и этот план касается и гостиниц, и заведений общепита и строится вокруг «Фиолетового знака», — рассказал он.

Прошлым летом власти Израиля разработали специальный стандарт «Фиолетовый знак», подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период пандемии коронавирвуса. Тогда по нему начали работать более 30% гостиниц страны, они были готовы принимать иностранных гостей. Правила касаются уборки помещений, социального дистанцирования, термометрии и соблюдения других санитарных правил.

Согласно плану по возобновлению въездного туризма, отели смогут возобновить работу при предъявлении туристами «зеленого паспорта» или сертификата о выздоровлении, или справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, или при условии проживания без общих столовых. Рестораны и кафе могут открыться с загрузкой не более 50% внутри помещения или полной загрузкой на открытом воздухе. На входе у посетителей также будут спрашивать «зеленый паспорт» или справку с отрицательным результатом теста.

На тех же условиях планируется открывать достопримечательности на открытом воздухе. Туристы предъявляют документы, подтверждающие, что они здоровы или вакцинированы, число посетителей заповедников и парков не ограничено.

«Зеленые паспорта» — удостоверения о вакцинации, которые выдают гражданам Израиля, привившимся внутри страны. Благодаря им израильтянам не нужно соблюдать карантин после возвращения из-за границы, после контакта с зараженными коронавирусом.

«Сейчас в Израиле проходит вакцинация, в день эту процедуру проходят более 100 тыс. человек. Почти 3 млн человек получили первую дозу, почти 1,4 млн – вторую дозу. Тут же возникает вопрос, почему уровень заболеваемости почти не падает, несмотря на активную вакцинацию. В первую очередь, Израиль вакцинировал граждан в возрасте 60+. В этой категории заболеваемость упала на 60%», — пояснил Шкляр.

По мнению директора департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ, после возобновления международного туризма отдых в Израиле может измениться. Путешественники будут отдавать предпочтение более уединенному отдыху, индивидуальным поездкам в заповедники, в пустыню. Также вырастет популярность медицинского туризма и оздоровительных программ на Мертвом море. Сохранит свою популярность религиозный и паломнический туризм.