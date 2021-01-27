Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов заявил "Интерфаксу", что такая система контроля будет продолжать работать в столичных ресторанах.

"Она несет рекомендательный характер, но посетителям объясняют, что это сделано для их блага. Гостей никто не заставляет регистрироваться, они сами принимают решение", — отмечает Миронов.

По его словам, посетители столичных ресторанах по-разному реагируют на систему QR-кодов. Часть гостей уже позитивно относится к системе check-in, потому что они беспокоятся о своей безопасности. Некоторые посетители, по словам Миронова, боятся вводить свои номера телефонов, потому что думают, что они попадут в базу, и для них будут введены ограничения.

"Но мы объясняем, что номера телефонов никуда не попадут, что все потом уничтожается, чтобы они не беспокоились. Это не требование, оно не ограничивает бизнес, посетителей. Считаю, что, если человеку дают право выбирать — это всегда положительно, а любые меры по контролю заболеваемости оправданы", — заявил Миронов.

Ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков сообщил "Интерфаксу", что сотрудники ресторанов не могут заставить посетителей ресторанов регистрироваться с помощью системы QR-кодов, однако сознательные граждане понимают необходимость этой меры.

"У нас нет никаких проверочных мероприятий, потому мы и не можем физически заставить гостя зарегистрироваться через QR-код, мы можем попросить и порекомендовать зарегистрироваться. Но тем не менее, сознательные гости будут регистрироваться", — сказал Новиков.

Он отмечает, что понимает необходимость введения этой системы контроля: "если это необходимость, значит нужно ее исполнять".

В свою очередь владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что сначала многие посетители ресторанов негативно реагировали на введение системы QR-кодов в столичных ресторанах.

"В последнее время люди уже привыкли к этому и спокойно регистрируются. Такой контроль будет сохраняться в ресторанах. Не думаю, что это будет усложнять работу заведений. На мой взгляд, это правильное решение для того, чтобы контролировать заболеваемость коронавирусом, если она будет возникать", — сказал Васильчук.

Ранее глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил "Интерфаксу", что система QR-кодов останется рекомендательной после разрешения на работу заведений общественного питания в Москве в ночное время.

Мэр Москвы Сергея Собянина подписал указ, согласно которому с 27 января возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве после 23:00 была запрещена с 13 ноября 2020 года. Ограничение ввели в связи с угрозой распространения COVID-19.

До этого — с 19 октября — в таких заведениях ночью действовала обязательная система регистрации сотрудников и посетителей по QR-коду или через СМС.