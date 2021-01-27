Ученые, краеведы и представители туриндустрии уже разработали бесплатные аудиогиды и экскурсии для туристов, которые планируют совершить путешествие по маршруту экспедиции Беринга через Тюменскую область.

"Так, готовится аудиогид по маршруту из Тюмени в Тобольск для автопутешественников, а также аудиогид для пеших прогулок по историческим центрам этих двух городов", — отмечается в сообщении.

В Тюмени и Тобольске Беринг бывал трижды — во время Первой Камчатской экспедиции в 1725 и 1730 годах, а также во время Второй Камчатской экспедиции в 1733 году.

В международном проекте "Великая Северная экспедиция" участвуют несколько десятков российских регионов и 11 стран, общая протяженность маршрута — более 41 тыс. км.