"Слова "по 1 февраля 2021 года" заменить словами "по 1 марта 2021 года", — говорится в документе, размещенном на сайте республиканского правительства.

Запрет касается "услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом" — банкетов, свадеб, корпоративов, концертов и так далее, в том числе на территории гостиниц. Также до конца зимы нельзя проводить культурно-массовые мероприятия в торговых центрах, спортивных комплексах, на городских площадях. До этой же даты сохраняется ограничение по заполняемости кинотеатров, театров и цирков на 30%, а также на количество участников экскурсий — до 10 человек.

Изначально эти ограничения были введены на период с 20 декабря по 15 января, потом были продлены до 1 февраля.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 31 тыс. человек, более 700 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января — 365.