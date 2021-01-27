«Раньше услуга предлагалась только на рейсах из Москвы. Теперь пассажиры, вылетающие с Занзибара обратными рейсами Royal Flight в столицу и все города полетной программы оператора, могут выбрать и оплатить на сайте авиакомпании горячее питание дополнительно к рациону, предоставляемому бесплатно. Блюда из платного меню, среди которых курица гриль, ягненок, гуляш из говядины, рыба, паста, готовят для пассажиров на кухне одного из сетевых пятизвездочных отелей», — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

По ее словам, заказать питание можно на сайте авиакомпании в разделе «Заказ питания» начиная с того момента, как пассажиру выписан билет. Опция становится недоступной за 24 часа до вылета.

Чартерная программа Coral Travel на Занзибар из Москвы стартовала в конце октября, рейсы выполняются два раза в неделю авиакомпанией Royal Flight на Boeing 777. Время в пути – около 9 часов. Самолеты авиакомпании, помимо Москвы, летают ещё из семи городов: Ростова-на-Дону, Новосибирска, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Красноярска. В начале февраля на Занзибар стартуют рейсы из Екатеринбурга. Периодичность всех программ – 1 раз в 10 дней, тип воздушного судна – Boeing 767-300.