Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отмечает, что снятие ограничений на ночную работу столичных ресторанов позволит избежать страха и негатива у гостей и увеличить количество посетителей.

"На фоне введенных ограничений люди боялись ходить в рестораны. Этот запрет вызывал страх и негатив у гостей. Возможно, снятие ограничений немного припозднилось, но мы приветствуем эту меру", — сказал Бухаров.

Он отмечает, что Федерация рестораторов и отельеров России проделала большую работу совместно со штабом по защите бизнеса, с предпринимательским сообществом, с омбудсменами. "Мы обсудили мероприятия, чтобы посещение ресторанов оставалось безопасным", — добавил президент федерации.

В свою очередь владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексей Васильчук заявил "Интерфаксу", что в настоящее время все московские рестораторы воспринимают снятие ограничений как глоток свежего воздуха.

"Я надеюсь, что отмена ограничений после 23:00 часов снимет психологический барьер у людей, чтобы они более свободно ходили в рестораны. У людей была боязнь, что сейчас идет рост заражений. Надеюсь, что после снятия ограничений количество гостей увеличится", — сказал Васильчук.

По его словам, с начала введения ограничений на ночную работу ресторанов падение выручки заведений составило 50%.

Ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков также сообщил "Интерфаксу", что воспринимает снятие ограничений как положительную меру и надеется, что в будущем не будут введены подобные запреты.

Он отмечает, что с начала введения ограничений работы ресторанов после 23:00 и до 6 утра общие потери выручки заведений составили 30%, а по ресторанам, которые работали в ночное время, — около 40% — 50%.

Утром в среду вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 27 января разрешается возобновить оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена ночью — с 23:00 до 6:00 — с 13 ноября 2020 года. Ограничение ввели в связи с угрозой распространения COVID-19.