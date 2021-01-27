"Федеральные музеи заявили о своем желании получить побольше площадей, чем изначально предусматривалось проектом, в связи с чем необходимо внести значительные корректировки в проектную документацию. Надеюсь, в скором времени эта работа будет выполнена", — отметил Жидкин, подчеркнув, что возведение комплекса должно было начаться в конце прошлого года.

По его словам, непосредственно к работам по возведению комплекса планируется приступить сразу после разработки и утверждения обновленного проекта — в течение года.

Ранее сообщалось, что комплекс будет рассчитан для хранения фондов 19 московских городских и четырех федеральных музеев, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи. Необходимость строительства комплекса объяснялась дефицитом экспозиционных площадей на основных площадках музеев.