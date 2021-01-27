При этом в четвертом квартале доходы составили всего 21,9 млн манатов ($12,9 млн).

"60,2% доходов за 2020 год были получены за счет сдачи номеров, 29% — от продажи напитков и продуктов питания, 2,5% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,3% — от оказания других услуг", — отметили в Госкомстате.

В целом, в 2020 году туристы в Азербайджане совершили 999,8 тыс. ночевок в гостиницах (спад в 3,3 раза). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 58% от общего числа. В Габале этот показатель составил 9,7%, Гусарах — 5,5%, Губе -4,1%, Лянкоране — 3,2%, Нафталане — 3,1%, Нахчыванской Автономной Республике — 2,4%, Шабране — 1,9%, Мингячевире — 1,2%, Гяндже, Хачмазе, Гахе и Шемахе — по 0,9%, Масалле и Загаталах — по 0,7%, в других районах — 5,9%.

При этом 416,7 тыс. (спад в 5,4 раза) или 41,7% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 14,4% приходится на туристов из России, 9,2% — Саудовской Аравии, 9,2% — ОАЭ, 8,7% — Турции, 6,5% — Великобритании, 5,6% — Индии, 4,1% — Кувейта, 3,5% — Израиля, 2,8% — Ирана, 2,3% -США, 2% — Италии, 1,9% — Германии, 1,7% — Катара, 1,4% — Ирака, 1,4% — Казахстана, 1,3% — Пакистана, 1,3% — Украины, 1,1% — Беларуси, 0,9% — Грузии, 20,7% — из других стран.

По данным статистики, за 2020 год средний уровень загрузки отелей по республике составил 6,5% против 22,1% в 2019 году, в том числе по Бейлагану — 23%, Шабрану — 15,5%, Нафталану — 13,7%, Габале — 11,2%, Баку — 9,6%, Гейчае — 9,6%, Шамкире — 9,1%.

В Госкомстате отмечают, что спад по всем показателям вызван пандемией коронавируса COVID-19, которая оказала значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру.

В Азербайджане из-за коронавирусной инфекции действует карантин до 1 апреля 2021 года. В частности, закрыты сухопутные границы, воздушное авиасообщение осуществляется лишь чартерами из ряда стран. При этом в течение 2020 года применялись локдауны, что серьезно отразилось на деятельности сферы туризма.