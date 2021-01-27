"Власти области предлагают внести поправки в федеральное законодательство — в две статьи КоАП РФ, которые ужесточат ответственность за незаконное использование индивидуальных жилых домов в качестве гостевых. Основание для этого простые — собственники занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и уклоняются от налогов", — отметил представитель Думы.

Инициатива правительства области обсуждалась на заседании комитета по безопасности, международным отношениям и правопорядку областной Думы и нашла поддержку депутатов. По информации правительства региона, на сегодня в области выявлено 45 таких "гостевых домов".

В частности, властями предполагается увеличить штрафы для юридических лиц за подобные правонарушения с нынешних 20-30 тыс. рублей до 50-100 тыс., для физлиц — с 1,5 тыс. до 3-5 тыс. рублей.

"При этом тем предпринимателям, которые сегодня содержат такие нелегальные гостевые дома, будет дана возможность перейти на законную схему работы. Им придется зарегистрироваться как ИП, оформить соответствующим образом жилой дом и земельный участок под ним", — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась в Ростуризм с просьбой рассмотреть вопрос легализации "гостевых домов". С 1 октября 2019 года действует федеральный закон, согласно которому жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната) не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

"В этой связи вне правового поля оказался самый распространенный вид краткосрочного размещения туристов в курортных зонах — гостевой дом. Возникает множество вопросов правового характера, связанных с общей легализацией и выводом из теневой зоны жилых помещений, которые могут использоваться в целях краткосрочного проживания туристов самозанятыми или предпринимателями", — говорится в письме за подписью главы организации Александра Кожевникова, копия которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

В "Опоре России" отмечают, что в некоторых регионах доля гостевых домов доходит до 50% от объема гостиничного номерного фонда крупных городов. Особенно остро эта проблема отражается на туризме Крыма и Краснодарского края. В Крыму работает около 9,5 тыс. малых средств размещения, расположенных в жилых домах, из них 2,5 тыс. зарегистрированы в качестве ИП.