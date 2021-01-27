«S7 Airlines, в соответствии с разрешением Росавиации, открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Испании (Малага), Германии (Берлин) и Болгарии (Бургас). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений», — говорится в сообщении.

Рейсы из Москвы в Малагу будут выполняться по пятницам с 19 февраля, в Берлин — по вторникам с 23 февраля, в Бургас — по воскресеньям с 28 марта.

Регулярное авиасообщение между РФ и странами Евросоюза, приостановленное в марте из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещено. Согласно действующим правилам, перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство.

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.