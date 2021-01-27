"Мы убедились осенью ушедшего года, да и часть летнего периода, когда был спад по всей стране коронавирусной инфекции, сколько туристов приехало к нам в республику. Нам надо и этот поток сохранить и добавить к ним большее количество. А возможности у нас есть", — приводятся в сообщении слова Битарова.

В связи с этим началась подготовка к двум крупным туристическим выставкам, которые запланированы на март-апрель 2021 года. Намечены также два блог-тура, один из которых пройдет в рамках фестиваля осетинских пирогов.

Помимо этого, определены порядка 30 блогеров, которые посетят Северную Осетию в рамках данных мероприятий.

Как отметил председатель регионального комитета по туризму Заурбек Кодзаев, слова которого приводятся в сообщении, на цифровой платформе Russpass появились туристические предложения от Северной Осетии, что позволит увеличить объем продаж туроператоров. Также активно работают и с фондом "Посети Кавказ", который предоставляет субсидии до 30% на различные проекты.

"Мы начали интернет продвижение нашего туристического портала, который регулярно пополняется новыми фотографиями, видеороликами и фильмами, в которых демонстрируется весь наш туристический потенциал", -сказал Кодзаев.