"Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморные колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке", — сказал директор Института общественных наук и международных отношений СевГУ Дмитрий Татарков, слова которого приводятся в сообщении.

Ученый предположил, что, возможно, это не порт, а морская крепость I века нашей эры.

Помимо этого участниками миссии были обнаружены три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода, а также остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок. Поднятый керамический материал сейчас находится на обработке в департаменте древностей Тартуса.

"Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов", — пояснил Татарков.

Соглашение о сотрудничестве Севастополя с сирийской провинцией Тартус было подписано в январе 2019 года. Оно регулирует взаимоотношения в части международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

Осенью того же года была сформирована российско-сирийская археологическая экспедиция. Сначала ученые работали в архивах, изучали на берегу руины гидротехнической системы, храмовые комплексы, район портовых сооружений, а затем приступили к исследованиям в Средиземном море.