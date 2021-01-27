Пресс-секретарь организации Ирина Тюрина пояснила, что Роспотребнадзор планирует перевести временные рекомендации по профилактике ковида, в том числе, в гостиничном бизнесе, в разряд правил, которые должны будут действовать до 1 января 2022 года.

«В проекте постановления, который сейчас обсуждают в Минэкономразвития, содержатся во многом избыточные, дублирующие и даже неисполнимые положения. Но если все же будет принято такое решение, часть этих пока еще рекомендаций необходимо серьезно откорректировать. Президент РСТ Андрей Игнатьев 25 января направил соответствующее письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой», — рассказала Тюрина.

В РСТ отметили, что правила получили отрицательную оценку и на заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере туризма, поскольку действующие рекомендации Роспотребнадзора работают эффективно, за все время пандемии в гостиницах не было вспышек коронавируса.

Кроме того, разработка дополнительных правил идет вразрез с идеей создания «регуляторной гильотины» – решением правительства сократить до разумных пределов количество правовых актов и норм, регулирующих различные сферы деятельности.

«Есть в проекте и требования, которые надо исключить из документа. Например, о размещении гостей в одноместных номерах за исключением семейного или совместного прибытия. Это грозит закрытием целого пласта бизнеса, так как более половины номерного фонда в России – это хостелы или гостиницы уровня 2* и ниже», — подчеркнула Тюрина.

Как считают в РСТ, нет логики и в правилах бесконтактной термометрии в гостиницах на каждом шагу, в частности, при входе в гостиничный ресторан. По мнению отельеров, это дискриминация бизнеса, ведь таких правил не существует для заведений общепита за пределами отелей.

То же самое касается ковровых покрытий, которые, по правилам Роспотребнадзора, подлежат ежедневной влажной уборке. Как считают представители гостиничного бизнеса, после такой ежедневной мойки ковровое покрытие полностью износится за 1-2 месяца. Да и мебель из ДСП можно будет выбрасывать через 2-3 месяца. У экспертов вызывают также недоумение формулировки требований об обеззараживании воздуха, ведении журналов о выполнении каждого пункта правил. Все они, как считают в РСТ, требуют корректировки.