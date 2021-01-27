Он отметил, что в феврале граждане Армении с отрицательным тестом на COVID-19 могут полететь в Россию, "то есть, открывается авиасообщение".

"Рейсы будут выполняться в конкретные аэропорты. Программа пилотная — с 1 февраля до 1 марта, но на практике, думаем, она будет работать и в дальнейшем", — сказал Пашинян, поблагодарив коллег по ЕАЭС и правительство России "за активное и эффективное сотрудничество".

"Это была инициатива Армении, которая нашла поддержку со стороны российских коллег. Надеюсь, что в скором времени восстановиться весь объем пассажирских перевозок, что очень важно для туризма, наших граждан, которые работают в России", — отметил Пашинян.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что весь процесс по тестированию, проверке тестов будет осуществляться в рамках программы "Путешествую без COVID-19".

Ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства впервые были введены Россией 18 марта минувшего года на фоне распространения коронавируса.

Согласно распоряжению правительства РФ, которое было опубликовано в среду, граждане Белоруссии и Армении смогут в феврале въезжать на территорию РФ через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус, отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". В постановлении приводится перечень из 20 пунктов воздушного пропуска, через которые такие граждане смогут въезжать в РФ.