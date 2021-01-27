"Установить, что с 27 января 2021 г. возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00", — говорится в документе.

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что установленные Роспотребнадзором требования для заведений общественного питания остаются обязательными. Речь идет о рассадке посетителей с соблюдением социальной дистанции и санитарном режиме.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена ночью — с 23:00 до 6:00 — с 13 ноября 2020 года.

Ограничение ввели в связи с угрозой распространения COVID-19.