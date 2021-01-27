"Система останется рекомендательной. Но нельзя забывать о ее социальной значимости, поэтому я рекомендую всем пользоваться ею", — сказал Немерюк агентству.

Утром в среду вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 27 января разрешается возобновить оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена ночью — с 23:00 до 6:00 — с 13 ноября 2020 года.

Ограничение ввели в связи с угрозой распространения COVID-19.

До этого — с 19 октября — в таких заведениях ночью действовала обязательная система регистрации сотрудников и посетителей по QR-коду или через СМС.