"Группа иностранных граждан, самостоятельно путешествующих на внедорожнике Nissan Patrol, выехала на лед в районе мыса Хобой. Женщина вышла из транспортного средства сделать несколько кадров, в это время лед под автомобилем просел и начал разрушаться. В салоне находились два человека. Мужчинам удалось покинуть тонущий внедорожник", — говорится в сообщении.

До берега туристы добирались пешком. Помощь пострадавшим оказали очевидцы, они доставили их в поселок Хужир.

"В условиях сильного ветра и низких температур мужчина 1951 года рождения, находившийся в мокрой одежде, получил обморожение 2 степени тяжести. Ему была оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром во вторник. По факту несоблюдения требований безопасности проводится проверка. Водителю внедорожника грозит административная ответственность за выезд на лед вне ледовых переправ.

В МЧС отмечают, что на Байкале наблюдается сложная ледовая обстановка из-за перепадов среднесуточных температур, сильных ветров и сейсмологической активности.

В заливах западной части озера лед установился, толщина его — до 60 см, при этом на поверхности имеются многочисленные щели и становые нажимы, толщина льда неоднородна. На мысах Улирба и Улан-Хада появились промоины. В проливе Ольхонские ворота на сегодня толщина льда не превышает 10 см.