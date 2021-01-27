«В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности», — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты призывают туристов «не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций, а также передвижения по безлюдным улицам особенно в темное время суток».

В случае возникновения угрозы в дипмиссии советуют туристам «привлекать к себе внимание громким криком и вызывать полицию».

В воскресенье вечером вооруженный ножом сборщик мусора напал с ножом на троих граждан РФ в районе Бешикташ в Стамбуле. Пострадавшие (двое женщин и один мужчина) были госпитализированы, а нападавший скрылся. Жизни граждан РФ ничего не угрожает. Личность подозреваемого удалось установить по камерам видеонаблюдения, его задержала полиция, а во вторник арестовал суд. Как предполагается, нападавший может страдать психическим расстройством.