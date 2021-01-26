"В связи с тем, что ситуация стабилизировалась, я имею в виду с заболеваемостью COVID-19, благодаря предпринимаемым мерам, в том числе и вакцинации, выходим на цифры, которые, по нашему мнению, позволяют полноценно восстановить пассажирское сообщение", — заявил Головченко во вторник по итогам прошедших в Москве переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Головченко цитирует госагентство БелТА.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока окончательное решение не принято. "Это вопрос, который находится в прямой зависимости от снижения уровня заболеваемости. Рассчитываем, что это должно случиться скоро, в данном контексте и рассматривались вопросы возобновления транспортного сообщения. Они взаимоувязаны", — сказал Головченко.

Он добавил, что на переговорах с Мишустиным обсуждался вопрос об увеличении количества авиационных рейсов между Белоруссией и Россией.