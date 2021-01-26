Ранее МАА прогнозировала падение перевозок по итогам года более чем 40%.

В декабре пассажиропоток аэропортов снизился на 38% г/г.

В январе и феврале прошлого года, по данным ассоциации, перевозки через крупнейшие аэропорты РФ выросли на 7% относительно тех же месяцев 2019 года. В марте, после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19, перевозки упали на 25%, в апреле — на 91%, в мае — на 90%. В июне после снятия карантинных ограничений падение замедлилось до 74%, в июле — до 45%, в августе — до 28%, в сентябре — до 25%. В октябре падение пассажиропотока вновь начало ускоряться и составило 35%, в ноябре оно достигло 45%.

Статистика пассажиропотока аэропортов включает перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний. Российские перевозчики по итогам года обслужили 69,2 млн пассажиров, что также на 46% меньше, чем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.