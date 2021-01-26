По информации СМИ, правонарушителя обвиняют в покушении на убийство.

Во время допроса мужчина — сборщик мусора — затруднился объяснить мотивацию своего поступка.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом сборщик мусора напал с ножом на троих граждан РФ в районе Бешикташ в Стамбуле вечером в воскресенье. Пострадавшие (двое женщин и один мужчина) были госпитализированы, а нападавший скрылся. Жизни граждан РФ ничего не угрожает. Личность подозреваемого удалось установить по камерам видеонаблюдения. Мужчину задержали, есть подозрения, что он психически нездоров.