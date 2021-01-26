Ожидается, что министерство по туризму и молодежной политике края подпишет соответствующее соглашение с АСИ до марта.

"Наш регион — один из индустриальных центров России. Сегодня наша задача найти точки соприкосновения сфер промышленности и туризма, рассказать жителям и гостям Прикамья о том, чем край может гордиться, о богатой истории наших предприятий, о процессе производства и об инновационных разработках. Уверен, что наше сотрудничество с АСИ будет эффективным и результативным как для промышленности, жителей и гостей края, так и для края в целом", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Махонина.

Отмечается, что АСИ поделится методологией развития промышленного туризма и вместе с краевым правительством и предприятиями региона начнет создавать и продвигать туристические маршруты.

"Прикамье отличается от других регионов тем, что по развитию промышленного туризма уже проведена большая системная работа, поэтому впоследствии краевые турпродукты могут быть достойно представлены в линейке федеральных туроператоров", — приводятся в сообщении слова руководителя программы АСИ Ольги Шандуренко.

По данным властей, в настоящее время в развитии промышленного туризма заинтересованы 32 краевых предприятия из 15 муниципалитетов.

Так, на заводах региона туристы смогут познакомиться с полным циклом производства защитных касок и очков, особенностями нефтедобычи и нефтепереработки, металлообработки, производства двигателей для ракет и авиации.

Промышленный туризм — одно из семи приоритетных направлений развития туризма в Прикамье, отмечает пресс-служба. В регионе 19 туристических компаний предлагают экскурсии на предприятия, сформировано 65 программ для жителей и гостей края, в прошлом году в них участвовали более 40 тыс. туристов, большая часть из них — школьники.

Пермский край входит в единый маршрут по промышленному туризму совместно с Удмуртией и Свердловской областью.