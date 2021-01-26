"По мере ослабления пандемии, синхронного с этим снятия ограничений начинает оживать и разнообразие предложений индустрии гостеприимства. По мере открытия музеев, точек притяжения туристов, прежде всего, на открытом воздухе — а почти все решения уже приняты — количество гостей в городе будет осторожно увеличиваться. Если все закрыто, то, наверное, большому количеству туристов приезжать в Петербург и не захочется", — сказал Корнеев журналистам во вторник.

Он выразил надежду, что уже "в феврале-марте и в дальнейшем мы сможем наши предложения реализовывать на туристском рынке России".

"Мы уже сейчас можем констатировать осторожный оптимизм индустрии. Надеемся, что февраль, март и май помогут нам отыграть потери, которые она понесла в прошлом году в целом и в новогодние каникулы", — добавил глава комитета.

Корнеев подчеркнул, что за все время пандемии Петербург не закрывался для туристов, как это делали многие туристские центры мира, но в отдельные периоды лишь ограничивал сферы жизни города, которые обычно привлекают гостей.

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что намерен в конце января обсудить с Роспотребнадзором отмену отдельных ограничений.

Ранее в правительстве города неоднократно просили туристов повременить с посещением Петербурга, но подчеркивали, что закрывать город для въезда не будут.

В минувший понедельник сообщалось, что туроператоры отмечают растущий спрос на поездки в Санкт-Петербург после снятия новогодних ограничений, наиболее популярны туры с заездами в марте-мае.