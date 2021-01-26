Как напоминают авторы письма, с 1 октября 2019 года действует федеральный закон, согласно которому жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната) не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

"В этой связи вне правового поля оказался самый распространенный вид краткосрочного размещения туристов в курортных зонах – гостевой дом. Возникает множество вопросов правового характера, связанных с общей легализацией и выводом из теневой зоны жилых помещений, которые могут использоваться в целях краткосрочного проживания туристов самозанятыми или предпринимателями, а также правового взаимодействия рынка туроператоров с «гостевыми домами» в регионах пляжного отдыха. В связи с важностью вопроса прошу провести совещание с представителями турбизнеса и заинтересованных органов власти", — говорится в письме за подписью главы организации Александра Кожевникова, копия которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

В "Опоре России" отмечают, что в некоторых регионах доля гостевых домов доходит до 50% от объема гостиничного номерного фонда крупных городов. Особенно остро эта проблема отражается на туризме Крыма и Краснодарского края. В Крыму работает около 9,5 тыс. малых средств размещения, расположенных в жилых домах, из них 2,5 тыс. зарегистрированы в качестве ИП.

"По экспертным оценкам, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани за 2019 год 30% забронированного туристами жилья пришлось на квартиры и апартаменты, в Крыму и Краснодарском крае этот показатель превышает 50%", — подчеркивается в письме.

В "Опоре России" напомнили, что в августе 2020 года Ростуризм проводил совещание с участием организации и представителей отраслевых органов власти Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского края и Калининградской области. Участники единогласно заявили о необходимости скорейшего принятия законопроекта о регулировании туристского жилья и разработке подзаконного нормативного акта с введением в правовое поле таких определений как "туристское жилье", "гостевой дом" и другие. Разработанный на эту тему законопроект рассматривается в правительстве РФ.