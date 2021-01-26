"Всем участникам незапланированного приключения мы начислим подарочные ски-пассы — для этого нужно обратиться в инфоцентр на нижней станции и предоставить свои данные", — сообщается в официальном аккаунте ГТЦ "Газпром".

"Во время дневного катания на ГТЦ была остановлена кресельная канатка G. Эвакуация горнолыжников проводилась несколько часов. Ее проводили шесть спасательных групп", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, спасательная операция была организована в рамках регламента обеспечения безопасности гостей.

Причиной остановки стал сработавший датчик неисправности тормозной системы. В таких случаях регламент требует остановки канатки и эвакуации пассажиров силами спасателей.

"Канатная дорога снабжена системами безопасности различных узлов и агрегатов, которые установлены для диагностики работоспособности системы. Один из этих датчиков и сработал", — отмечается в сообщении.