"Археологи обнаружили самую древнюю известную в мире пещерную живопись: изображение дикой свиньи в натуральную величину, сделанное по меньшей мере 45,5 тыс. лет назад в Индонезии", — говорится в сообщении.

Датировка сделана по залежи кальцита, образовавшейся на вершине картины с помощью изотопов урана, поэтому сама картина может быть и старше, считают ученые.

Отмечается, что находка является самым ранним свидетельством заселения региона человеком.

Пещера, где был найден рисунок, расположена в труднодоступной долине, окруженной отвесными известняковыми скалами, и попасть туда можно только во время сухого сезона.

Изображение свиньи размером 136 на 54 см выполнено темно-красным пигментом охры, также на стене пещеры есть два силуэта рук над задними ногами свиньи, а также частично сохранившиеся изображения двух других свиней.

Ранее самая старая датированная наскальная живопись также была найдена на Сулавеси, это было изображение группы наполовину человеческих, наполовину животных фигур, охотящихся на млекопитающих, и было установлено, что ей по меньшей мере 43,9 тыс. лет.

Ученые считают, что произведение искусства было сделано людьми современного анатомического облика (Homo sapiens), а не представителями других подвидов древних людей, например, денисовцев.

Они рассчитывают получить образцы ДНК древних людей с помощью этой картины, поскольку, чтобы сделать изображения рук, древние художники клали их на поверхность, а затем плевали пигментом. Неокрашенная поверхность и представляла собой отпечатки ладоней.