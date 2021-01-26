"Швеция во вторник продлевает срок действия рекомендаций против несущественных международных поездок до 15 апреля", — заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Анн Линде, ее цитирует издание.

Однако это не значит, что шведские власти поощряют поездки внутри Евросоюза. Линде подчеркнула, что путешествовать сейчас в целом небезопасно, просто из стран ЕС вернуться в Швецию легче.

Ранее предполагалось, что срок действия рекомендации истечет 31 января.

Швеция продлевает данное предупреждение с марта прошлого года. С начала пандемии в Швеции заразились более 547 тыс. человек, более 11 тыс. умерли.