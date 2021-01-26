Число путешествий местных жителей также снизилось, хотя и не так драматически. Отели, гостевые дома и кемпинги потеряли в прошлом году 25% загрузки.

Как показывает исследование NBTC, 7 из 10 жителей Нидерландов, а также соседних стран, откуда приезжает больше всего гостей – Франции, Бельгии и Германии – готовы отправиться в путешествия в 2021 году. Однако лишь 20% из них уже забронировали билеты.

"Люди очень хотят путешествовать, но не готовы покупать туры заранее, и это может стать большой проблемой для туристической отрасли. Мы в этом году ожидаем роста иностранного турпотока по сравнению с 2021 годом на 30%, если границы будут открыты для иностранных гостей", — сказал директор NBTC Йос Вранкен.

Согласно данным того же опроса, лишь двое из пяти жителей Нидерландов считают, что смогут поехать в путешествие за границу в 2021 году.

В 2019 году Нидерланды приняли более 20 млн иностранных туристов, что на 7% больше, чем годом ранее.