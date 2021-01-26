"Во время поездок на отдых россияне чаще всего обращаются к врачам с симптомами ОРВИ и простуды – насморком, кашлем, повышенной температурой. На них приходится около 40% страховых случаев. За ОРВИ с большим отрывом следуют травмы и переломы (17,5%), а также кишечные инфекции (13%). Коронавирус настигает путешественников значительно реже, на него приходится менее 1% страховых случаев. Так, с начала 2021 года диагноз COVID подтвердился только у шести туристов, посетивших Таиланд, Германию, Египет и Италию", — рассказали в пресс-службе.

При этом в новогодние каникулы 2021 года, по данным компании, почти половина случаев (44%) заболеваний среди путешественников пришлась на Россию, тогда как в 2020 году наша страна занимала третье место по числу страховых случаев (15%). По 10% случаев в начале 2021 года пришлось на Индонезию и Турцию, 8% — на Танзанию и около 7% — на ОАЭ.

В прошлом году российские туристы больше всего болели в Таиланде – на эту страну пришлось почти 42% страховых случаев. Третье место в 2020 году заняла Индонезия (8% от общего количества обращений), четвертое – Турция (6%), пятое – Вьетнам (4%).