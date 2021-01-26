"Для восстановления нашей экономики крайне важно открытие туризма. Как известно мы с 1 февраля мы возобновляем международное авиасообщение, и мы должны понимать, что необходимо сделать все возможное для работы и защиты летнего туристического сезона", — сказал Гахария.

Он отметил, что недопустимо принятие импульсивных решений по открытию экономики в условиях пандемии, поэтому правительство вместе с Минздравом разработало новую активную схему тестирования на COVID-19, а также план вакцинации населения.

Премьер сообщил, что в последние дни в Грузии наблюдается снижение уровня ежесуточного заражения COVID-19.

"Мы считаем, что одновременное снятие всех введенных ограничений в стране приведет к новому всплеску распространения инфекции, поэтому снятие ограничений будет происходить поэтапно. Если ежесуточный показатель уровня заражения опустится ниже 4%, мы снимем все ограничения, в том числе и на движение муниципального и междугороднего транспорта", — сказал Гахария. (По информации министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, в настоящее время уровень заражения COVID-19 составляет в Грузии 6% — ИФ).

По данным Минздрава, в Грузии 254 тыс. 822 случая заражения COVID-19, скончались 3 тыс. 99 человек.