"По оценке организаторов экскурсий и туристических компаний, которые занимаются реализацией эногастрономических продуктов, только дегустационные залы винодельческих предприятий в курортный сезон 2020 года посетило порядка 500 тысяч человек", — сказал Волченко на онлайн-конференции, посвященной развитию винного туризма в России, на площадке Торгово-промышленной палаты РФ во вторник.

Министр отметил, что такие цифры "даже нас удивляют." Со ссылкой на крупного туроператора он также уточнил, что Крым входит в пятерку российских регионов-лидеров по гастрономическому туризму.

Всего за 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек. Таким образом, около 8% туристов побывали в прошлом году на дегустациях винзаводов.

Крупнейший гастрономический проект полуострова получил название "Винная дорога Крыма". По данным Минтуризма, он объединил 15 винодельческих хозяйств, 13 предприятий общественного питания, а также сыроварни, пасеки, устрично-мидийные фермы и прочее. Крымские компании предлагают туры продолжительностью от 2 до 5 дней, которые охватывают либо весь маршрут, либо его часть.