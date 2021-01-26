На внутренних линиях перевезено 24,2 млн человек (-28%), на международных — 6 млн (-78%).

Загрузка кресел по группе составила 73,6%, что на 8,3 процентных пункта меньше показателя годом ранее. Пассажирооборот уменьшился на 56,5%, до 68 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 51,6%, до 92,4 млрд кресло-километров.

В декабре пассажиропоток группы снизился на 48%, до 2,27 млн человек, занятость кресел — на 2 п.п., до 74,4%. Пассажирооборот упал на 59,1%, до 4,6 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 58%, до 6,2 млрд кресло-километров.

На операционные результаты группы повлияла динамика спроса и ограничения на полеты в связи с распространением в мире COVID-19, отмечается в сообщении.

В декабре группа "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию семь самолетов SSJ-100. За этот же период из парка флагманской авиакомпании было выведено три SSJ-100. На конец года парк группы насчитывал 364 самолетов.